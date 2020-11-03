03 Ноября 2020
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Петр Порошенко, Украина, Сергей Думенко (Епифаний) (2018) | Фото: Reuters

Предстоятель Кипрской Церкви провокационно пригласил лидера украинских раскольников на Кипр

Ушедший в раскол предстоятель Кипрской Православной Церкви (КПЦ) архиепископ Хризостом по телефону пригласил лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания посетить Кипр. Об этом сообщает пресс-служба последних.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, Хризостом самовольно ушел в раскол, присоединившись к украинским "коллегам", и начал поминать их лидера.

Думенко поблагодарил Хризостома за этот шаг и порадовался, что КПЦ тоже присоединилась к расколу. Это, однако, не так: КПЦ не принимала такого решения - в раскол пока ушел ее предстоятель.

Поразительно другое. Хризостом прямо признался в том, что сознательно и самовольно пошел на нарушение священных канонов и устава КПЦ, так как если бы он этого не сделал, то ему бы не позволили от имени предстоятеля примкнуть к раскольникам.

"Они [члены Синода] сказали бы "нет". И в своем ответе я сказал бы им: "Я не буду вас слушать". Прошу прощения, но это мое право, и я сделал это", – сказал Хризостом.

Это поразительное по своей откровенности кощунство предстоятеля, поскольку 34-е правило святых апостолов, принятое еще в I веке, понуждает любого предстоятеля Церкви "ничего не совершать без ведома всех его собратьев-епископов". Хризостом же открыто признался, что его тяга к расколу столь сильна, что он решил переступить через это правило, присвоив себе "право" чинить произвол.

Ранее ряд иерархов КПЦ выразили протест против предательства предстоятеля, потребовав немедленно отменить антиканоническое и беззаконное решение о включении Думенко в диптих предстоятелей поместных православных церквей и указав на другие нарушения канонов и догматов православия. Позже митрополиты продолжили обличать новоявленного раскольника Хризостома, отмечая, что к этому их обязывает пастырская совесть и епископский долг.

"Когда нарушаются святые каноны и Устав, мы обязаны реагировать", – отметил в открытом письме митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор.

А митрополит Тамасосский Исаия подчеркнул, что "послушание епископа должно быть не к людям, а к Церкви, Главой которой является Иисус Христос".

В целом Хризостом пошел на явную провокацию, пригласив Думенко на Кипр, чтобы собрать вокруг себя своих сторонников, готовых тоже уйти в раскол, а тех, кто останется верным Церкви, объявить ее врагами.

Отметим, что украинские раскольники не принадлежат и никогда не принадлежали Церкви хотя бы по одной причине: они не имеют рукоположения и не являются ни священниками, ни епископами. На это указывают все поместные церкви, но некоторые иерархи и предстоятели отмахиваются от этого факта. Ранее так же самовольно и единолично, без соборного решения, т.е. нецерковным путем, в раскол ушли предстоятели Элладской и Александрийской церквей.

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Предстоятель Кипрской Церкви провокационно пригласил лидера украинских раскольников на Кипр

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