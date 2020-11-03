03 Ноября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
митинг белый дом заксобрание екатеринбург полиция оцепление (2012) | Фото: Накануне.RU

Вслед за гордумой коронавирус поразил свердловское заксобрание

В аппарат заксобрания Свердловской области пришел коронавирус. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил инсайдер из регионального парламента. В настоящий момент больны двое сотрудников.

"Два человека из аппарата находятся в среднем состоянии. Не в критическом", - отметил собеседник.

В связи с заболевшими сотрудниками аппарата у депутатов представительного органа дополнительно взяли мазки на COVID-19. Накануне сообщалось, что "ковид" был выявлен у парламентария Алексея Кушнарева.

Между тем, пока заседания заксобрания проводятся в штатном режиме. До сих пор в зал не пускают прессу.

В пресс-службе Законодательного собрания нашему агентству не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о заболевших сотрудниках аппарата.

Напомним, что в понедельник стало известно о вспышке "ковида" в думе Екатеринбурга. В связи с угрозой более массового заражения был перенесен ряд заседаний.

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Вслед за гордумой коронавирус поразил свердловское заксобрание

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Теги: Заксобрание, коронавирус, COVID - 19



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