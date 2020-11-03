03 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Хоть и "сдал своих". Прокуратура просит ужесточить приговор экс-главе Челябинска

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре считают, что приговор является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Сегодня в суд подано апелляционное представление, в котором прокуратура просит изменить приговор – увеличить срок наказания до 6,5 лет лишения свободы, а штраф до 75 млн рублей.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. При этом сам обвиняемый выступил с показаниями в отношении ряда бывших и нынешних чиновников Южного Урала - в том числе он "сдал" бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и нынешнюю главу Челябинска Наталью Котову.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

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Хоть и "сдал своих". Прокуратура просит ужесточить приговор экс-главе Челябинска

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Теги: Евгений Тефтелев, экс-глава Челябинска, задержание, приговор, прокуратура,



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