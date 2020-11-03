В квартире фигуранта дела "колбасного короля" нашли пенсионера в наручниках

При обыске в квартире у подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Кроме того, в квартире находился мужчина, присматривающий за пожилым человеком. Заложник рассказал, что его держали в плену и вымогали квартиру. Его охранник задержан.

Следствие считает, что подозреваемый причастен к мошенничествам с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области.

Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября киллеры застрелили из арбалета владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова. ЧП произошло в деревне Аносино под Истрой. Маругов и его девушка были в бане, когда к ним ворвались двое мужчин в масках. Они связали паре руки, угрожали арбалетом и ружьем. Потом они выстрелили в грудь бизнесмену, а девушке в этот момент удалось развязать веревку и убежать. Она кинулась к соседям и вызвала полицию. Убийцы скрылись с места преступления на машине, позже один из них был задержан.