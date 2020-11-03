В Челябинске УФАС проверит контракт между администрацией и колонией на благоустройство

УФАС проверяет контракт на благоустройство участка рядом с аэропортом на сумму 84,6 млн рублей, заключенный между комитетом дорожного хозяйства городской мэрии и ФКУ "Исправительная колония №2" ГУФСИН по Челябинской области без проведения конкурентных процедур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС поступила информация от правоохранительных органов о возможном нарушении законодательства о контрактной системе при заключении данного контракта. Заседание назначено на 11 ноября.

Руководитель Челябинского УФАС Анны Козловой напомнила, что закон о контрактной системе допускает заключение контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком. Однако указанное положение направлено на заключение контрактов в целях выполнения определенных работ для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. По мнению ведомства, выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе.

Кроме того, в УФАС поступило обращение от председателя челябинского "Яблока", который просит проверить контракты между городом и ГУФСИН по Челябинской области. С 2017 по 2020 гг. были заключены 65 контрактов на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 млн рублей.