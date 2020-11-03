Лукашенко о лидере белорусских католиков: "Ездил в Польшу для консультаций, как разрушать страну"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич получал в Польше задания, направленные на разрушение страны.

Лукашенко отметил, что были ошибки и со стороны власти, и со стороны конфессий, но "если хоть одна организация в Белоруссии, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать".

Он привел пример с главой Римско-католической церкви в Белоруссии Кондрусевичем, которому в августе этого года было отказано в возвращении в республику.

"Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", – подчеркнул он.

31 августа Кондрусевича не пустили обратно из-за признания его паспорта недействительным.

Напомним, в августе, с началом протестов против переизбрания Лукашенко, лидер белорусских раскольников призвал свергнуть "диктатора" Лукашенко. А оппозиционные силы потребовали "автокефальную православную церковь".