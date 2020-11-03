Фонд святой Екатерины обеспечит медиков "красной зоны" Екатеринбурга горячим питанием

Фонд святой Екатерины взял на себя все расходы по обеспечению медицинского персонала екатеринбургских больниц, работающих в "красной зоне", трехразовым горячим питанием. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе фонда.

На сегодняшний день договоры на поставку питания заключены с 14 учреждениями, в том числе, с Детской городской клинической больницей № 11, ЦУГКБ № 1, Областной детской клинической больницей, ЦКБ №14, ЦГБ №24, ЦГКБ №6, ГКБ № 40, ЦГБ № 3, ЦГБ№2, медцентром "Бонум", Станцией скорой медицинской помощи, Свердловским областным клиническим психоневрологическим госпиталем для ветеранов войн, центром медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", Свердловской областной психиатрической больницей №6.

"Это очень своевременная и нужная помощь. Хотелось бы сказать огромное спасибо Фонду святой Екатерины и его учредителям за то, что они системно и последовательно помогают медикам", - сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что организация продолжает гуманитарную миссию.

"Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению медиков, противостоящих пандемии коронавируса, всем необходимым. Для нас очень важно создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей", - подчеркнул он.

С начала пандемии Фонд святой Екатерины передал в больницы региона более 2 млн масок, не считая тех, что прибыли самолетами и распределялись по линии министерства здравоохранения Свердловской области. В конце августа Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса было передано 30 новых автомобилей на базе Ford Tranzit, оснащенных самым современным оборудованием. 134 млн руб. на покупку автомобилей выделили учредители фонда - генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский. А 30 октября в уральскую столицу прибыла кислородная станция, закупленная Фондом святой Екатерины для станции Скорой медицинской помощи.