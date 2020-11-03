03 Ноября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Детский сад, Нижнесортымский (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

Андрей Трубецкой на открытии детсада в Нижнесортымском: Эмоции самые положительные. Классный детский сад, очень современный!

В посёлке Нижнесортымский (Сургутский район) радостное событие для семей местных жителей - открылся новый корпус детского сада "Северное сияние", куда смогут пойти 300 маленьких жителей, сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района. На данный момент получены все разрешения на эксплуатацию, лицензия, малыши могут начать посещать садик уже с завтрашнего дня. Детское учреждение рассчитано 15 групп малышей. Его общая площадь – 5,2 тысячи "квадратов".

трубецкой, сургутский район, детсад, игрушки, детство, мягкая игрушка(2020)|Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

В здании есть бассейн (площадью 109 "квадратов"), залы хореографии (107 кв. м), сухого плавания (70 кв. м), для занятий физкультурой (площадь 101 кв. м). Основная концепция развития этой дошкольной организации – реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, включая организацию качественного детского питания.

трубецкой, сургутский район, детсад, бассейн(2020)|Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Сегодня экскурсию по новому объекту для главы Сургутского района провела заведующая детским садом Светлана Алгинкина.

"Классный детский сад, такого у нас в районе ещё не видел. Застройщик сдал его на полгода раньше. Дети, живущие в самом быстро растущем поселении, Нижнесортымском, будут не дома с родителями или нянями, а в садике. Очень современный садик. Ранее были вопросы по поставке оборудования, сейчас они решены. Получено разрешение на ввод и эксплуатацию. По плану, на следующей неделе нас ждёт такое же открытие в Солнечном. Позже будут школы также в Нижнесортымском и Солнечном", - сказал глава района Андрей Трубецкой.

Детский сад, Нижнесортымский(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Замглавы муниципалитета Татьяна Османкина уточнила, что в окружной программе Югры значатся два детских садика – в Нижнесортымском и Солнечном.

"Сюда уже завтра придут дети – четыре группы. В Солнечном садик построен, инвестор занимается его постановкой на кадастровый учёт. Потом будем решать, использовать безвозмездно или выкупать. Вместимость садиков – 600 мест. В каждом из них будет по 60 мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет. То есть, мы расширяем количество мест для тех, чьи родители нуждаются в срочном выходе на работу. Ячейки будут оборудованы на первом этаже в специальном помещении с тёплым полом, особыми туалетами", - сказала она.

Вторая задача, которую решит ввод этих садиков - разгрузка уже существующих учреждений.

"Сегодня детей в существующих группах – 30 и более. Вводимые садики снимут переуплотнение групп и позволят зачислить тех, кто подрос к этому времени. В районе нет очередей для детей в возрасте от трёх до семи лет. В "листе ожидания" тех, кому от двух месяцев до трёх лет, - 1 тыс. 750 детей. Из них семи сотням детей от полутора до трёх лет. То есть мы, построив два садика, существенно снижаем потребность в этой группе. В рамках нацпроекта мы выполняем целевой показатель", - уточнила Османкина.

Детский сад, Нижнесортымский(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, обеспеченность местами в поселке Нижнесортымский в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 100%, а на учете для предоставления места в детский сад состоят 35 детей в возрасте от 2-х месяцев до 2 лет. Всего же в поселке зарегистрировано 1418 детей. Из которых 845 посещают детские сады. 573 ребёнка не посещают детские сады, из них 230 детей - до 1,5 лет с желаемой датой зачисления в детский сад - 2021 год.

В детском саду "Северное сияние", в котором сегодня открылся новый корпус, основная образовательная программа разработана на основе комплексной программы «Детство». Здесь применяются также адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, для умственно отсталых детей. Сейчас штатный состав детсада - это 179 работников, в том числе педагогические работники, воспитатели, два педагога-психолога, два логопеда.

Детский сад, Нижнесортымский(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

А в завершении церемонии открытия новой современной детской рекреации прошел круглый стол в формате встречи с представителями педагогического коллектива, родителей детского сада и общественности. Обсуждали тему: «Сельский детский сад как центр развития современного ребёнка».

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Андрей Трубецкой на открытии детсада в Нижнесортымском: Эмоции самые положительные. Классный детский сад, очень современный!

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Теги: Нижнесортымский, детский сад, Сургутский район, Андрей Трубецкой



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