В России вновь зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений COVID-19
За последние сутки в России выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
В Москве число выявленных случаев составило 5 150, в Петербурге – 944, далее следуют Московская область – 567, Нижегородская область – 391 и Архангельская область – 387.
Всего в стране на сегодняшний день выявлено 1 673 686.
Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 28 828 человек.
За последние сутки выписан 15 331 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364 человек.
Ранее в Минздраве сообщили, что в среднем по стране свободный коечный фонд составляет 15%. По словам министра Михаила Мурашко, "ситуация остается напряженной", хотя в стране развернуто 235 тыс. коек.
Регионы уже начали заключать договоры на поставку бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов (решение было принято на прошлой неделе).