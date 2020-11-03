03 Ноября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России вновь зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений COVID-19

За последние сутки в России выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В Москве число выявленных случаев составило 5 150, в Петербурге – 944, далее следуют Московская область – 567, Нижегородская область – 391 и Архангельская область – 387.

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 1 673 686.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 28 828 человек.

За последние сутки выписан 15 331 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 251 364 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, что в среднем по стране свободный коечный фонд составляет 15%. По словам министра Михаила Мурашко, "ситуация остается напряженной", хотя в стране развернуто 235 тыс. коек.

Регионы уже начали заключать договоры на поставку бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов (решение было принято на прошлой неделе).

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В России вновь зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений COVID-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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