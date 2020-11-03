Регионы не успевают вакцинировать 60% населения от гриппа и готовы жаловаться в Минздрав

Поручение президента России о вакцинации от гриппа минимум 60% населения может быть сорвано. Об этом сообщил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов на пленарном заседании Совета Федерации.

"По поручению президента должно быть вакцинировано 60% населения. Для Ленобласти это более миллиона человек. Но от федеральных органов власти нам поступила только 571 тыс. доз вакцины. Дефицит – более 500 тыс. доз. Ленобласть может не справиться с поручением президента в отчетные сроки", - сообщил сенатор.

Он предложил обратиться в Минздрав с требованием содействовать исправлению ситуации. Предложение одобрила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Все поручения президента должны исполняться безусловно и безукоризненно. Вакцина нужна сейчас, она будет бесполезна через три месяца. Я поддерживаю предложение отправить тревожное обращение в Минздрав", - заключила спикер.