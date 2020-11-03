Количество зараженных коронавирусом свердловчан перевалило за 37 000

На территории Свердловской области зарегистрировано 283 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что увеличивает общее количество заболевших в регионе до 37 тыс. 49 человек, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

118 из новых зараженных являются жителями Екатеринбурга. Остальные из Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского и Арамильского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара, Камышловского района и Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Серовского, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Количество смертей также возросло на восемь пунктов и составляет 792 случая. Общее число выздоровевших – 29 тыс. 149 человек, включая 285 выписанных накануне.

Из 311, госпитализированных в тяжелом состоянии, 241 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 167 подключенных к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 тыс. 134 пациентов оценивается как средняя степень тяжести.