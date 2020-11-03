Количество зараженных коронавирусом свердловчан перевалило за 37 000

03 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество зараженных коронавирусом свердловчан перевалило за 37 000

На территории Свердловской области зарегистрировано 283 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что увеличивает общее количество заболевших в регионе до 37 тыс. 49 человек, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

118 из новых зараженных являются жителями Екатеринбурга. Остальные из Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского и Арамильского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара, Камышловского района и Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Серовского, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Количество смертей также возросло на восемь пунктов и составляет 792 случая. Общее число выздоровевших – 29 тыс. 149 человек, включая 285 выписанных накануне.

Из 311, госпитализированных в тяжелом состоянии, 241 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 167 подключенных к аппаратам ИВЛ. Состояние 1 тыс. 134 пациентов оценивается как средняя степень тяжести.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Количество зараженных коронавирусом свердловчан перевалило за 37 000

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети