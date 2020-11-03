ФАС возбудила дело против "Почты России" за надбавки к тарифам в труднодоступных регионах

Против "Почты России" возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомства, компания взимает надбавки к тарифам в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.

Ранее ФАС выдала организации предупреждение об отмене дополнительной надбавки. Однако "Почта России" не отменила их в установленный законом 10-дневный срок.