03 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Пермь (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Пермяки смогут оплачивать проезд, услуги МФЦ и питание цифровой картой жителя

Власти Пермского края определились с перечнем государственных и муниципальных услуг, которые будут включены в цифровую карту жителя региона на первом этапе. В их числе возможность использования карты как скидочной, проездного и электронного пропуска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья, с помощью цифровой карты можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, получить приоритетное обслуживание в филиалах МФЦ и скидку​ при вызове сотрудника ведомства для оказания платных услуг.​ Школьник смогут использовать карту как пропуск и получать по ней питание, а студенты иметь использовать как читательский билет. Дополнительно прорабатывается сервис доступа в краевые и муниципальные учреждения культуры и спортивные объекты, такие как​ межшкольные стадионы. К карте также будут подключены программы лояльности​ коммерческих структур и банков.

"Цифровая карта жителя Пермского края станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. Это больше, чем три в одном. Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. Нашим жителям необходимо такое высокотехнологичное решение", – рассказал Дмитрий Махонин.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо продумать создание виртуальной карты, которая могла бы храниться на мобильном устройстве. При таких условиях, пластиковый аналог служил бы дополнением в качестве привычного средства.

Основной перечень услуг будет сформирован и утвержден уже к концу этого года. Карту можно будет использовать как ​ идентификатор пользователя, который также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы. Сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.

По информации министерства информационного развития и связи Пермского края, прототип и функционал цифровой карты, а также полнофункциональный запуск проекта планируется в первой половине 2021 года.​

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Пермяки смогут оплачивать проезд, услуги МФЦ и питание цифровой картой жителя

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Теги: Цифровая карта, разработка, оплата услуг



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