03 Ноября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Пермяк, опубликовавший фото предателя Власова в "Бессмертном полке", выступил с последним словом

Житель Перми Даниил Шестаков, которого обвиняют в реабилитации нацизма, сегодня выступил с последним словом. Он заявил, что не хотел никого оскорбить, и что его поступок можно назвать неоднозначным, но при том заявил, что "Власова нельзя предать забвению".

"При этом имя генерала Андрея Власова нельзя предать забвению. Я не согласен, что мой компьютер должен быть изъят как орудие преступления, я не собственник этой вещи. На портрет Власова сайт не позволял нанести слова: я помню, я горжусь. Ни один из свидетелей не показал, что я хотел кого-то оскорбить. Только неизвестные мне представители ветеранских организаций, которые непонятно, где увидели размещенное мной фото. Любое наказание мне будет против гласности и демократии", - приводит его слова издание "ProPerm".

Добавим, что друг обвиняемого сообщил, что в начале мая Шестаков говорил, что хочет разместить на сайте "Бессмертного полка" фото своего героя.

Как сообщало Накануне.RU, первое заседание по уголовному делу в отношении Шестакова состоялось 26 октября. Он опубликовал фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине на сайте "Банк памяти". Факт размещения на сайте той фотографии он не отрицает, однако сообщил судье, что не преследовал цели реабилитации нацизма. Шестаков считает, что обвинение ему предъявлено не по существу.

В СКР сообщали, что они установили все обстоятельства преступления, включая цели и мотивы.

"Выводы следствия о виновности в совершении преступления основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них - результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК.

Ранее за аналогичное преступление был осужден 19-летний пермяк Даниил Симанов, его приговорили к 200 часам обязательных работ и конфискации компьютера.

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Пермяк, опубликовавший фото предателя Власова в "Бессмертном полке", выступил с последним словом

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Теги: бессмертный полк, генерал власов, суд, даниил шестаков



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