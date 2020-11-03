03 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Совет Федерации одобрил "президентский" пакет законов – о правительстве, прокуратуре и Конституционном суде

Совет Федерации ожидаемо принял "президентский" пакет законопроектов, внесенный в парламент в исполнение обновленной Конституции.

Ранее пакет одобрила Госдума.

Первыми одобрили поправки в закон о Конституционном суде. Судей теперь становится меньше, назначать и снимать их сможет президент, выражать особое мнение отдельным судьям будет нельзя.

Второй законопроект – о формировании правительства и полномочиях кабинета министров. Теперь президенту не нужно распускать правительство, чтобы уволить одного или нескольких министров, а также премьер-министра. Назначать будут каждого министра по отдельности: всех их будут представлять в Госдуме и СФ, парламент должен будет одобрить выбор президента. Но – речь не идет о министрах силового блока, тут глава государства может не советоваться ни с кем.

Третий закон – о прокуратуре. Теперь генпрокурора и его заместителей будет назначать президент после консультации с СФ (раньше сенаторы утверждали генпрокурора, их полномочия урезаны). Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что возможности сената теперь расширяются, поскольку парламентарии смогут советовать президенту, кого назначить прокурором в регионах. Другое положение обновленного закона устанавливает главенство российских законов над международными нормами, если они противоречат друг другу.

Также Совет Федерации принял поправки в законы "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека" и "О ФСБ". Теперь все эти законы вступят в силу после подписания президентом.

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Совет Федерации одобрил "президентский" пакет законов – о правительстве, прокуратуре и Конституционном суде

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Теги: закон о конституционном суде, особе мнение, совет федерации, формирование правительства, андрей клишас



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