Возбуждено уголовное дело о незаконных премиях в администрации Троицка
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Троицка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП региона.
В основу уголовного дела легли материалы заключения Контрольно-счетной палаты.
"Следствием выявлены многочисленные факты незаконных решений о премировании", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018–2020 гг. должностными лицами администрации Троицка с превышением должностных полномочий выписывались премии по итогам работы.
Ущерб составил более 1,8 млн руб.