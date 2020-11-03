Возбуждено уголовное дело о незаконных премиях в администрации Троицка

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Троицка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП региона.

В основу уголовного дела легли материалы заключения Контрольно-счетной палаты.

"Следствием выявлены многочисленные факты незаконных решений о премировании", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018–2020 гг. должностными лицами администрации Троицка с превышением должностных полномочий выписывались премии по итогам работы.

Ущерб составил более 1,8 млн руб.