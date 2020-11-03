Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы призвал власти не разгонять "коронавирусную" панику

Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин призвал власти не распространять панику из-за коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас и так много напуганных людей, которые атакуют систему здравоохранения. Ведь из-за весеннего фактического карантина многие не получили планового лечения и еще дополнительно напуганы коронавирусом и вызванными им ограничениями. А "ряд провокаторов специально создают паническую картину, пытаются убедить людей, что все пропало", считает Евсин.

Он полагает, что коронавирус должен перестать быть повесткой дня. Вместо этого нужно пропагандировать здоровый образ жизни и "соблюдение нормальных гигиенических правил, известных сотни лет".

Также Евсин считает, что следует убрать отдельные надбавки врачам за работу с коронавирусными больными. Лучше всем медикам поднять зарплаты до достойного уровня.

"Недопустимо... делать одну из болезней золотым тельцом. Этим создается экономический драйвер для бесконечного ковида. Почему стафилококковая пневмония ценится в 5 раз дешевле, чем ковидная?" - резонно вопрошает Евсин.

При этом он признал, что отчасти понимает московские власти - они "между молотом и наковальней". И хорошо уже, что дальше пока не ужесточают требования.

"На фоне продолжающегося ковид-безумия в Европе (я бы даже сказал, общеевропейского парада вызывающей тупости и неграмотности) Россия в целом и Москва в частности демонстрирует куда более здравое поведение", - отмечает начальник столичного ЦОДД.

Однако он подчеркивает, что "сам по себе принудительный масочно-перчаточный режим является сильнейшим драйвером паники и тревожности". К тому же всегда правильно носить маску невозможно, и вред от этого громаден, так как на ней живет масса микробов, не говоря уже о затрудненном дыхании. От перчаток вообще нет никакого толку, в этом сходятся почти все специалисты, пишет Евсин.

Он указывает и на другие сомнительные меры. Среди них: выискивание людей "с вирусом", ограничения для всех людей, принуждение к вакцинации. По его мнению, необходимо работать прежде всего с теми, кто нуждается в госпитализации, а не считать всех, у кого вирус выявлен, снять многие ограничения для здоровых людей, перестать нагнетать атмосферу спасительности вакцинации.

В заключение Евсин заявил, что обнадежен словами мэра Москвы Сегея Собянина, что власти не планируют дополнительных ограничений при соблюдении нынешних.

Относительно паники с Евсиным согласен клинический психолог Валерий Ивановский. Он рассказал "Московской газете", что огромное количество противоречивой информации о новой коронавирусной инфекции способствует поляризации общества, разделяя его. И искусственное создание точек социального напряжения провоцирует конфликты. По мнению эксперта, постоянно получая извне сигналы о смертельной опасности, организм человека аккумулирует огромное количество психической энергии для реагирования на эту опасность, которая требует выхода. Это уже приводит к индивидуальным актам агрессии, а может вызвать и социальный протест.