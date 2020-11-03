Число жертв теракта в Вене увеличилось до трех

Число погибших в результате теракта в столице Австрии увеличилось до трех человек, сообщил президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль.

"Три жертвы среди гражданских лиц, четвертый погибший — сам преступник",— приводит его слова РИА Новости.

Ликвидированный террорист симпатизировал группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене террористической атакой. Он пообещал, что полиция примет решительные меры в борьбе с напавшими.

Как передает Regnum, центр Вены перекрыт для проведения контртеррористической операции.

Ранее радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене. Об этом сообщила компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.

Уточняется, что атаки – это расплата за участие Австрии в борьбе с террористами из террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке.