03 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Пресс-конференция Александра Высокинского (2020) | Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский выразил свои соболезнования в связи с кончиной Алексея Рябцева

Мэр уральской столицы Александр Высокинский выразил соболезнования родным и близким советника генерального директора УГМК и члена совета директоров "Хаятт Ридженси Екатеринбург". Алексей Рябцев ушел из жизни 30 октября. Ему было 56 лет.

"Алексей Юрьевич не пасовал перед трудностями и никогда не отступал, стремился во всем быть максимально полезным Екатеринбургу. Его огромный вклад в развитие промышленности и туризма уральской столицы, востребованная общественная деятельность, забота о тех, кто нуждается в помощи, снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение. Отмечу общественную работу Рябцева – он был главой общественного совета при УМВД по Екатеринбургу, принимал участие в решении самых разных вопросов и награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. Всегда отличался честностью, порядочностью и доброжелательностью", – подчеркнул в своих соболезнованиях Александр Высокинский.

Градоначальник также отметил, что Алексей Рябцев был неординарным и душевно щедрым человеком, коим он и останется в сердцах близких ему людей и коллег.

Свою карьеру Рябцев начинал с места заместителя председателя правления "СКБ-Банка", после чего перешел на должность председателя екатеринбургского банка "Сбербанк России", а после занял кресло вице-президента банка "Траст". Советником генерального директора "УГМК-Холдинг" и генеральным директором "Инвестиционно-строительной компании "Верх-Исетская" Алексей Рябцев был назначен в 2000-е годы.

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Александр Высокинский выразил свои соболезнования в связи с кончиной Алексея Рябцева

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Теги: Алексей Рябцев, Александр Высокинский, смерть, соболезнования



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