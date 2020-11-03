Александр Высокинский выразил свои соболезнования в связи с кончиной Алексея Рябцева

Мэр уральской столицы Александр Высокинский выразил соболезнования родным и близким советника генерального директора УГМК и члена совета директоров "Хаятт Ридженси Екатеринбург". Алексей Рябцев ушел из жизни 30 октября. Ему было 56 лет.

"Алексей Юрьевич не пасовал перед трудностями и никогда не отступал, стремился во всем быть максимально полезным Екатеринбургу. Его огромный вклад в развитие промышленности и туризма уральской столицы, востребованная общественная деятельность, забота о тех, кто нуждается в помощи, снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение. Отмечу общественную работу Рябцева – он был главой общественного совета при УМВД по Екатеринбургу, принимал участие в решении самых разных вопросов и награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. Всегда отличался честностью, порядочностью и доброжелательностью", – подчеркнул в своих соболезнованиях Александр Высокинский.

Градоначальник также отметил, что Алексей Рябцев был неординарным и душевно щедрым человеком, коим он и останется в сердцах близких ему людей и коллег.

Свою карьеру Рябцев начинал с места заместителя председателя правления "СКБ-Банка", после чего перешел на должность председателя екатеринбургского банка "Сбербанк России", а после занял кресло вице-президента банка "Траст". Советником генерального директора "УГМК-Холдинг" и генеральным директором "Инвестиционно-строительной компании "Верх-Исетская" Алексей Рябцев был назначен в 2000-е годы.