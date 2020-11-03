60-летнего Диего Марадону поместили в клинику в Аргентине

60-летнего Диего Марадону госпитализировали в Аргентине. Об этом сообщил его личный врач Леопольдо Луке, передает издание Ole.

Знаменитый футболист помещен в клинику в городе Ла-Плата. Источники в окружении звезды сообщают, что Марадоне потребовалась корректировка лекарственной схемы, которую он принимает.

Многие поклонники были обеспокоены видом Диего на турнире в честь его 60-летия. До последнего момента не было известно, приедет ли Марадона сам на этот турнир, врачи рекомендовали ему не рисковать, но экс-футболист настоял на посещении мероприятия, заявив, что у него есть обязательства перед фанатами.

Источники издания сообщили, что Марадона в последнее время перешел на прием более высокой дозы лекарств. Хотя за время карантина он похудел на 11 кило и начал бегать впервые после операции на колене, проведенной в 2019 году, его психологическое состояние далеко от идеала.

"Ему сложно психологически, и это влияет на все в организме. Он плохо ест, это меняет все. Диего – человек циклов: иногда ему очень хорошо, а иногда – хуже некуда. Мне не нравится то состояние, в котором он сейчас. Помещение в клинику должно помочь", - заявил Луке.

Инсайдеры говорят, что у Марадоны может быть глубокая депрессия. Карантин, юбилей, подавленное состояние – все это сказалось на самочувствии Диего. "Он не хочет ни есть, ни говорить", - уверяет один из источников.