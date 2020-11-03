В Ноябрьске главам восьми компаний вменяют картельный сговор с доходом в 87 миллионов

В Ноябрьске готово к суду дело глав компаний "РСК "Респект", "Строительная компания "Доминант", "СтройАльп", "РегионТехСтрой", "Северстрой", "Велес", "Валенсия", "РСК-БрикС". Им вменяют ограничение конкуренции, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

По версии следствия, в январе – декабре 2018 г. руководители указанных строительных организаций вступили в сговор. Они на официальном сайте НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" принимали участие в электронных аукционах на капремонт общего имущества в жилых домах Ноябрьска.

Согласно их устному договору, понизить максимальную контрактную цену мог только тот участник электронного конкурса, за которым закреплен преступным сговором объект капитального ремонта, выставленный на торги. Остальные же создавали видимость "участия", полагает следствие.

Общий "доход" компаний в результате капитального ремонта 14 жилых домов составил более 87 млн руб. Дело ушло в суд.