Артюхов утвердил порядок перевода на удаленку на Ямале

На удаленный режим работы в Ямало-Ненецком автономном округе должны быть переведены лица старше 65 лет, родители дошкольников и страдающие хроническими заболеваниями, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства. Как следует из документа, руководителям необходимо принять решение о численности работников, которые будут трудиться дистанционно. Рекомендуется перевести на удаленную работу максимальное число работников.

Вахтовикам могут продлить срок пребывания в регионе.

Отметим, что на сегодняшний день на Ямале развернуто 1683 койки в медицинских учреждениях. Свободно более 18 процентов из них. С сегодняшнего дня открыты койки для больных коронавирусом в СПИД-центре Ноябрьска, а также в Пуровском районе для больных в легкой форме.

Плановая медицинская помощь прекращена в Мужевской районной больнице.