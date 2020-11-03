03 Ноября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Артюхов утвердил порядок перевода на удаленку на Ямале

На удаленный режим работы в Ямало-Ненецком автономном округе должны быть переведены лица старше 65 лет, родители дошкольников и страдающие хроническими заболеваниями, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства. Как следует из документа, руководителям необходимо принять решение о численности работников, которые будут трудиться дистанционно. Рекомендуется перевести на удаленную работу максимальное число работников.

Вахтовикам могут продлить срок пребывания в регионе.

Отметим, что на сегодняшний день на Ямале развернуто 1683 койки в медицинских учреждениях. Свободно более 18 процентов из них. С сегодняшнего дня открыты койки для больных коронавирусом в СПИД-центре Ноябрьска, а также в Пуровском районе для больных в легкой форме.
Плановая медицинская помощь прекращена в Мужевской районной больнице.

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Артюхов утвердил порядок перевода на удаленку на Ямале

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Теги: Дмитрий Артюхов, удаленный режим работы



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