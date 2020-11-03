03 Ноября 2020
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Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Названы лучшие российские города для работы на удаленке

Жители России перечислили лучшие города для карьеры на удаленке. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Столица оказалась лучшим городом для удаленки, так считает каждый второй москвич, работающий дистанционно – 51%. Казань и Новосибирск признали лучшим мегаполисом для построения карьеры удаленных работников по 43% респондентов.

В Петербурга эта доля составила 40%, в Екатеринбурге - 29%, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — по 25%, сообщает РИА Новости.

Худшими городами для развития на дистанционной работе посчитали Челябинск и Омск, положительно их оценили 9% и 8% респондентов соответственно.

Ранее исследование показало, что четверть работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе. 20% опрошенных смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% - от месяца до трех. При этом 36% респондентов вообще не хотели бы работать удаленно.

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Названы лучшие российские города для работы на удаленке

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Теги: города, удаленка, удаленная работа



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