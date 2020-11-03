03 Ноября 2020
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энергетический напиток, ред булл, энергетик (2012) | Фото: http://gurmanika.com

В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Госсобрание Башкирии приняло закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Документ не только запрещает продажу покупателям до 18 лет, но и вводит запрет на продажу таких напитков в образовательных, медицинских спортивных организациях, в местах отдыха и оздоровления детей.

"Ограничения в отношении продажи тонизирующих напитков детям существуют уже во многих регионах России, – отметил председатель Курултая республики Константин Толкачев. – По статистике основными потребителями энергетиков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу. Это наносит организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя, негативно влияет прежде всего на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, у детей формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания, может возникать депрессия".

Запретить продажу энергетиков детям много раз пытались и на федеральном уровне, но пока закон не удается провести в парламенте.

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В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

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Теги: башкирия, энергетики, запрет на продажу детям



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