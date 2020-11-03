В России могут запретить устанавливать б/у запчасти на подержанные автомобили

Установить на автомобиль б/у запчасть, узел или агрегат может стать сложнее (а может и вовсе будет нельзя), если в техрегламент ТС примут пакет поправок, подготовленный в Минпромторге.

Об этом говорится в письме сенатора СФ Андрея Кутепова в адрес главы Минптормторга Дениса Мантурова, передают "Известия". Кутепов предупреждает, что изменения могут отразиться на стоимости ремонта автомобилей, а также поставят под угрозу существования независимых небольших автосервисов, предлагающих восстановленные запчасти.

Поправки Минпромторга содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые будет необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов. Также придется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иное подобное оборудование. После его установки машину нужно будет на эвакуаторе доставить на внеочередной технический осмотр.

Поправки также вводят запрет на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и др. Сегодня эти комплектующие после восстановительного ремонта устанавливаются на автомобили.

Поправки в техрегламент нужны для исполнения Женевского соглашения 1958 года. Документ запрещает ставить подержанные детали в новые автомобили. Но российский Минпромторг пошел дальше и хочет распространить эти правила и на ремонт подержанных автомобилей.