03 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за сутки у 172 человек подтвержден коронавирус

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 172 случая COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 20 тыс. 788 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 807 заболевших. За сутки выписан 82 человека, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 281 пациент.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончались мужчина 3 лет и женщины 75 и 89 лет. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 75 лет и женщина 73 лет.

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В Челябинской области за сутки у 172 человек подтвержден коронавирус

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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