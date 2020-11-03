Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году.

Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и отпустить Быкова под домашний арест. Они объясняли это изменением статьи и обвинения с организации убийства на подстрекательство к преступлению, сообщает Regnum.

Бизнесмен был задержан 7 мая в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации двух убийств. 22 октября суд перевел бизнесмена под домашний арест. Однако в тот же день его задержали снова. Суд отправил бизнесмена под арест до 21 декабря.

Напомним, Быкова также заподозрили в неуплате налогов. Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена на сумму 81 миллион рублей.