В Челябинске девушка получила срок в колонии за смертельный наезд на сотрудника мотовзвода ГИБДД

В Челябинске 19-летнюю девушку приговорили к 1,5 годам в колонии-поселении за смертельный наезд на сотрудника мотовзвода ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 12 августа осужденная за рулем Hyundai Solaris на улице Линейной в г.Челябинске, совершила наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД, который управлял мотоциклом.

От полученных травм полицейский скончался.

По решению суда ей также на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденной 2,4 млн руб. в счет возмещения морального вреда.