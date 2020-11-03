"Уралкалий" – дважды лауреат X премии "Хрустальная пирамида"

"Уралкалий" стал дважды лауреатом премии "Хрустальная пирамида – 2020", сообщили Накануне.RU в компании. Обладателями престижных премий стали директор по персоналу ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова. Она второй год подряд становится лауреатом в номинации "НR-руководитель года" среди компаний с численностью персонала более 5 тысяч человек. Также компания "Уралкалий" награждена дипломом лауреата в номинации "Система управления талантами – 2020".

Имена лауреатов и обладателей Гран-при стали известны на торжественной церемонии , которая проходила в Москве в рамках XXI Саммита HR-директоров России и СН, сообщают пермские СМИ.

Напомним, премия "Хрустальная пирамида" учреждена в 2011 году. Цель учреждения премии - распространение лучшего опыта управления персоналом и привлечения внимания делового сообщества к сфере управления человеческими ресурсами, а также поощрения компаний, внедряющих передовые методы и технологии в области кадрового менеджмента.

В 2019 году "Уралкалий" уже становился лауреатом впервые учреждённой номинации "Корпоративная социальная ответственность", а также лауреатом в номинациях "HR-руководитель года" и "Корпоративный университет года". В 2016 году "Уралкалий" стал лауреатом в номинации "Корпоративный университет года", а в 2014 победил в номинациях "HR-руководитель года", "Управление талантами" и "Корпоративная культура".

Директор по персоналу ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова подчеркнула: "Компания "Уралкалий" сохраняет за собой позицию одного из самых привлекательных работодателей Пермского края. Мы понимаем, что социальная ответственность – основа эффективной работы "Уралкалия". Недавно был заключен новый коллективный договор на ближайшие три года, который сохранил все основные льготы и гарантии и является одним из самых сильных в отрасли. Мы ценим и уважаем сотрудников "Уралкалия" и делаем всё возможное для тех, кто решил связать своё будущее с нашей компанией".

Как сообщили Накануне.RU в ПАО "Уралкалий", в компании имеется целый комплекс возможностей для профессионального развития сотрудников. Для новичков - адаптационная программа, для тех, кто уже трудится на предприятиях компании имеется возможность получить высшее или среднее профессиональное образование за счёт компании без отрыва от производства. В образовательной сфере партнёрами "Уралкалия" являются "Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет" и его Березниковский филиал, "Уральский государственный горный университет, УрФУ , "Пермский государственный национальный исследовательский университет", Березниковский политехнический техникум, Соликамский горно-химический техникум.

Кроме того, в компании реализуется программа "Кадровый резерв", которая готовит сотрудников с высоким потенциалом к переходу на ключевые позиции, развита система наставничества. Действующий корпоративный университет работает по программам: "Школа производственного мастера", "Школа бригадира", "Институт тренерства и фасилитации". Идут регулярные внутрикорпоративные тренинги, дистанционные вебинары, дни развития и карьеры.