Фигуристка Медведева и пара Степанова-Букин не выступят на этапе Кубка России в Казани

На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани не будет заявляться Евгения Медведева, также не выступят танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Этап пройдет с 8 по 12 ноября. Он станет предпоследним в серии. Участие в Кубке России является отборочным для заявления на декабрьский чемпионат страны в Челябинске (а тот, в свою очередь, будет площадкой для формирования сборной на международные старты).

Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, заявившая недавно о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, сейчас проходит реабилитацию: дала о себе знать старая травма позвоночника. Девушка понемногу тренируется, но на первом месте сейчас стоит ее здоровье. У Медведевой есть готовые программы, которые были поставлены еще с прежним тренером Брайаном Орсером.

В Федерации фигурного катания на коньках России также сообщили, что с этапа в Казани снялись две танцевальные пары: Александра Степанова - Иван Букин и Софья Шевченко - Игорь Еременко. "Причиной неучастия стало то, что один из тренеров спортсменов заболел ОРВИ, и все фигуристы группы вынуждены были уйти на карантин", - сообщили в федерации.