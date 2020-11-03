03 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
после матча Япония-Сенегал (2018) | Фото: Накануне.RU

Суд удовлетворил иск "Водоканала" к Минспорта РФ из-за "Екатеринбург-Арены"

Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск екатеринбургского МУП "Водоканал" к Министерству спорта России. Об этом сообщается в электронной картотеке.

Напомним, сумма требований превышает 97 млн руб. Как заявляли в пресс-службе "Водоканала", иск связан с неоплатой работ по техническому подключению стадиона "Екатеринбург-Арена" к сетям водоснабжения и водоотведения. Стоит отметить, что в 2018 году там проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водоканала", решение суда не вступит в законную силу еще месяц. В течение этого времени Минспорта имеет возможность обжаловать судебное решение.

Ранее в спортивном ведомстве прокомментировали иск екатеринбургского "Водоканала". Там сообщили, что ситуация возникла по причине "несогласованных действий участников процесса".

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Суд удовлетворил иск "Водоканала" к Минспорта РФ из-за "Екатеринбург-Арены"

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Теги: Водоканал, Минспорта, суд



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