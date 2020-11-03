03 Ноября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
Олег Хорохордин (2019) | Фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Губернатор Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом

Среди сибирских губернаторов, заболевших коронавирусом, прибыло. К уже дважды болевшему главе Тывы Шолбану Кара-оолу, главе Алтайского края Виктору Томенко и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву присоединился глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

О своем заболевании глава региона сообщил в социальных сетях.

"К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной и при плановом тестировании мой тест показал положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное. Но в ближайшее время буду работать дистанционно", - рассказал Хорохордин в видеообращении к жителям региона.

По данным за 1 ноября в Республике Алтай было выявлено 111 новых случаев коронавируса,

В Республике Алтай в воскресенье, 1 ноября, выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии зафиксировано 7940 случаев, скончалось 58 человек.

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Губернатор Республики Алтай Хорохордин заразился коронавирусом

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Теги: олег хорохордин, губернатор, коронавирус, самоизоляция



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