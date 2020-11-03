03 Ноября 2020
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Общество В России
Лифт (2020) | Фото: mos.ru

Эпидемиолог заявил о риске заражения коронавирусом в лифте

Лифты могут представлять опасность в период пандемии, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, при поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, поскольку помещение маленькое и не проветривается.

"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе", - сказал специалист РИА Новости.

Ранее эксперты сообщали, что наиболее опасными местами во время эпидемии коронавируса являются аптеки и магазины. Именно в этих местах наибольший шанс заразиться. Так, в магазинах бывает много людей, а в аптеки за лекарствами приходит большая доля посетителей при первых или длительных симптомах заболевания. Еще одно из опасных мест - АЗС.

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Эпидемиолог заявил о риске заражения коронавирусом в лифте

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Теги: коронавирус, лифт, роспотребнадзор



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