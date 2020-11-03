Жители Екатеринбурга фиксируют пятичасовые очереди в ЦГБ №7 на ЖБИ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на пятичасовые очереди в поликлинике Центральной городской больницы №7 на ЖБИ. Об этом пишет паблик "Интересный Екатеринбург". По словам автора фото, на прием работает только один кабинет.

Женщина пришла для продления больничного в 12.00, однако попала на прием только в 17.30. После ее направили в другой кабинет, где она опять столкнулась с очередью в 30 человек.

"Психанула и ушла, без продления больничного. А это с учетом того, что у меня положительный результат на ковид. И вместо домашней самоизоляции гоняют в прямом смысле этого слова целый день по больнице. У меня температуры неделю уже нет, приехала домой 37.6" - пишет автор фото.

В местном горздраве Накануне.RU сообщили, что знают о произошедшем и сейчас оперативно проверяют информацию. Как-либо комментировать ситуацию на данный момент отказались.