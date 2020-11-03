В Челябинске УФАС признало ненадлежащей рекламу парка "Россия – моя история"

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу исторического парка "Россия – моя история", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама размещалась на пересечении улиц Труда и Красной в Челябинске. В рекламе использовалось выражение "самый масштабный мультимедийный проект в мире". В ведомстве считают, что эта рекламная информация содержит признаки нарушения рекламного законодательства. В УФАС отметили, что в рекламной информации отсутствует конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

АНО "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" нарушила требования рекламного законодательства относительно её достоверности.

"Предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства не выдано, поскольку сейчас спорная реклама не распространяется. Вопрос о привлечении к административной ответственности будет рассматриваться в рамках дела об административном правонарушении", - сообщили в УФАС.