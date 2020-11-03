Прикамским школам рекомендовано продлить каникулы
В Пермском крае школьникам могут продлить каникулы до 8 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Решение о продлении каникул каждая школа будет принимать индивидуально.
На каникулах учащиеся находятся с 26 октября. Вернуться к занятиям школьники должны были 5 ноября. Однако, как сообщила министр образования Раиса Кассина, было рекомендовано начать неделю с понедельника.
Предполагается, что такая мера позволит снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.
После завершения каникул школы вернутся к прежним мерам профилактики коронавируса: в школах будет действовать "утренний фильтр", дезинфекция помещений, обязательный масочный режим для учителей (во внеурочное время) и работников столовой.