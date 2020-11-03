03 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП на на 288 км автодороги Екатеринбург-Тюмень (2020) | Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области

В результате ДТП в Свердловской области пострадали двое детей

2 ноября на 288 км автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с участием "Шевроле Эпика", в котором находилось двое несовершеннолетних. В результате аварии 14-летний мальчик и 7-летняя девочка вместе со своей матерью (водителем) госпитализированы в Областную клиническую больницу г. Тюмени. Виновник аварии летний водитель автомобиля "Вольво" скрылся с места происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, семья пострадавших направлялись из города Нефтеюганска в Талицу. В это время 57-летний водитель "Вольво" нарушил правила обгона, чем создал помеху движущемуся сзади автомобилю. В итоге женщина не справилась с управлением и допустила съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мальчик получил перелом плеча, а мама с дочкой получили закрытые черепно-мозговые травмы головы. После произошедшего водитель грузового автомобиля с места ДТП скрылся, так как испугался ответственности, но полицейские установили транспортное средство и водителя.

Как рассказал сам водитель "Вольво", при обгоне он заметил, что движущийся сзади автомобиль с потерпевшими потерял управление из-за его действий и съехал с дороги. Житель Березовского имеет водительский стаж 29 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 11 раз. В ходе проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено, в результате ДТП травм он не получил.

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В результате ДТП в Свердловской области пострадали двое детей

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Теги: ДТП, Екатеринбург-Тюмень, несовершеннолетние



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