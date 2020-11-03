Исламисты заявили о причастности к совершению терактов в Вене

Радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене. Об этом сообщила компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.

Уточняется, что атаки – это расплата за участие Австрии в борьбе с террористами из террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке.

Как добавляет Regnum, ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в результате атаки террористов на город погибли два человека. Среди них — один из нападавших. По словам мэра, пострадали как минимум 15 человек.

По предварительным данным, задержано четверо террористов. По данным МВД Австрии, продолжаются поиски нападавших, которые хорошо вооружены.

Известно, что террористы открыли стрельбу в шести местах. Местные СМИ сообщали также о захвате заложников в ресторане и в отеле.