03 Ноября 2020
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Политика В России Москва
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Президентские поправки позволят сотрудникам ФСБ и СВР иметь второе гражданство

Сегодня Совет Федерации рассмотрит президентские поправки в законы о внешней разведке и ФСБ. Они гармонизируют законодательство с обновленной Конституцией, которая запрещает сотрудникам спецслужб иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Однако в поправках есть "лазейка": иностранный паспорт можно иметь, если это "обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности".

"Ведомости" отмечают, что поправки, вопреки сложившемуся в обществе представлению, не ужесточают, а смягчают требования к силовикам по части иностранного гражданства. Так, до сих пор сотрудникам ФСБ нельзя было иметь гражданство или вид на жительство другой страны.

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Президентские поправки позволят сотрудникам ФСБ и СВР иметь второе гражданство

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Теги: втрое гражданство, фсб, свр



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