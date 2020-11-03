Президентские поправки позволят сотрудникам ФСБ и СВР иметь второе гражданство

Сегодня Совет Федерации рассмотрит президентские поправки в законы о внешней разведке и ФСБ. Они гармонизируют законодательство с обновленной Конституцией, которая запрещает сотрудникам спецслужб иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Однако в поправках есть "лазейка": иностранный паспорт можно иметь, если это "обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности".

"Ведомости" отмечают, что поправки, вопреки сложившемуся в обществе представлению, не ужесточают, а смягчают требования к силовикам по части иностранного гражданства. Так, до сих пор сотрудникам ФСБ нельзя было иметь гражданство или вид на жительство другой страны.