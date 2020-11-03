03 Ноября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
автопробег &quot;какая власть - такие дороги&quot; Югорск, ямы (2014) | Фото: Антон Пантин

Исследование: онлайн-жалобы прибавляют власти голосов на выборах

Каждая онлайн-жалоба жителей Москвы на состояние дорог, на которую реагируют чиновники мегаполиса, прибавляет кандидату от власти от 29 до 44 голосов на выборах главы города, говорится в исследовании Всемирный банк (ВБ).

Отмечается, что действующий глава города Сергей Собянин получает политические дивиденды от механизмов электронного участия граждан в управлении. В исследовании изучается связь между количеством онлайн-обращений москвичей по поводу дорожных рытвин и результатами Собянина на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.

Как оказалось, более активное использование цифровых технологий влечет за собой увеличение количества голосов, поданных за кандидата, уже занимающего данную должность и больший перевес победителя над кандидатом, занявшим второе место.

Как отмечается, политический эффект достигается не просто из-за функционирования инструментов для подачи таких жалоб — важна эффективная реакция властей на эти жалобы. Так, в Москве вопросы по этим обращениям граждан в 80% случаев разрешаются в двухнедельный срок, что указывает на "очень эффективный" процент реагирования, сообщает РБК.

Напомним, в сентябре текущего года глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд руб. на развитие дорожной сети в регионах. Деньги пойдут как на ремонтные работы, так и на строительство новых участков дорог. Трансферты получат Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Это позволит отремонтировать до конца года около 110 км трасс, закончить строительство дороги в Мурманской области, а также ускорить реконструкцию туннеля в Северной Осетии.

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Исследование: онлайн-жалобы прибавляют власти голосов на выборах

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Теги: Москва, выборы, дороги



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