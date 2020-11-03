Бывший бухгалтер тюменского предприятия обвиняется в хищении 10 млн рублей

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, она обвиняется в присвоении. Женщина работала в фирме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Злоумышленница регулярно завышала себе зарплату, присвоив более 10 млн руб.

Нарушение при начислении зарплаты в 2019 году выявила новый главный бухгалтер.

Ранее на Южном Урале бухгалтера муниципального социально-реабилитационного центра "Надежда" приговорили к условному сроку со штрафом в 5 тыс. руб. за мошенничество и легализацию денежных средств.