03 Ноября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Бывший бухгалтер тюменского предприятия обвиняется в хищении 10 млн рублей

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, она обвиняется в присвоении. Женщина работала в фирме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Злоумышленница регулярно завышала себе зарплату, присвоив более 10 млн руб.

Нарушение при начислении зарплаты в 2019 году выявила новый главный бухгалтер.

Ранее на Южном Урале бухгалтера муниципального социально-реабилитационного центра "Надежда" приговорили к условному сроку со штрафом в 5 тыс. руб. за мошенничество и легализацию денежных средств. 

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Бывший бухгалтер тюменского предприятия обвиняется в хищении 10 млн рублей

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Теги: бухгалтер, хищение



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