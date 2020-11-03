03 Ноября 2020
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уголовное дело папка папки бумаги (2009) | Фото: www.rnews.ru

В Екатеринбурге будут судить банду "охотников" на бизнесменов

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников банды, которые нападали на бизнесменов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый 1989 года рождения создал вооруженную группу для разбойных нападений на граждан, занимающихся реализацией товара.

С мая по июль прошлого года в Екатеринбурге, Москве и Московской области злоумышленники совершили три разбойных вооруженных нападения и кражу имущества. После этого нападения продолжились. Ущерб превысил 6 млн руб.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июле 2019 года.

Уголовное дело против обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.

Известно, что пятерых злоумышленников взяли в Первоуральске, в момент, когда они находились в двух легковых авто перед вооруженным нападением на очередного бизнесмена, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Шестого участника банды задержали в Подмосковье, а седьмого — в Дагестане. У обвиняемых изъято 500 тыс. руб., два травматических пистолета и другие вещдоки. Подозреваемые являются жителями Московской области, за исключением наводчика, он уралец.

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В Екатеринбурге будут судить банду "охотников" на бизнесменов

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Теги: бандиты, нападения, бизнесмены



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