03 Ноября 2020
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Экономика В России
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Минпромторг: невостребованный запас масок оценивается в 141 млн штук

Некоторые российские производители защитных масок прекращают их производство из-за отсутствия спроса, сообщил Минпромторг.

В настоящее время на складах насчитывается около 141 млн масок, что в будущем может привести к их дефициту, так как предприятия без мер господдержки не смогут возобновить производство, считают в министерстве.

Как сообщается, по данным за первое полугодие, более 80% спроса на медицинские маски было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии.

Предлагается до конца следующего года запретить госзакупки медицинских масок из стран вне ЕАЭС, пишет "Коммерсант".

Ранее врач Лариса Алексеева назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.

Особенно опасно долго пользоваться одной и той же маской. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора маску следует носить не более двух часов, при этом, снимать ее необходимо, не касаясь лица.

Также врачи настаивают, что необходимо мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки.

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Минпромторг: невостребованный запас масок оценивается в 141 млн штук

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Теги: Минпромторг, маски, коронавирус



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