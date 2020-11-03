Стало известно, когда начнется добровольная вакцинация россиян от коронавируса

В 2021 году начнется бесплатная добровольная массовая вакцинация от коронавируса в России препаратом "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Как сообщил директор центра Ринат Максютов, начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года. Они продлятся полгода с даты вакцинации последнего добровольца.

Одним из преимуществ вакцины Максютов назвал ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, пишет "Коммерсант".

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что массово прививать москвичей от коронавируса начнут в течение месяца – после того, как в городские больницы и поликлиники поступит достаточное количество вакцины "Спутник V".