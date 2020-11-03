Глава Минтранса может стать губернатором Белгородской области
Глава Минтранса Евгений Дитрих может возглавить Белгородскую область.
Близкий к Администрации президента России источник сообщил, что слышал о возможном назначении министра в Белгород. Источник, приближенный к руководству Белгородской области, подтвердил, что его кандидатура обсуждалась, сообщает РБК.
Как сообщалось, на пост главы Минтранса рассматриваются два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько.
Об уходе Дитриха в отставку может быть объявлено 4 ноября.