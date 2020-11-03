Рогозин ответил на критику Путина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на критику главы государства Владимира Путина, который раскритиковал госкорпорацию и поручил объяснить задержку утверждения программ по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, проекту "Сфера" и дальнейшему развитию системы ГЛОНАСС.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года. Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В. В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты",— написал директор "Роскосмоса" на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Путину явно доложили о недавнем конфликте Дмитрия Рогозина и Минфина, когда глава Роскосмоса начал упрекать ведомство Силуанова в недостаточном финансировании, а ведомство Силуанова ответило, что Роскосмос в текущем году не освоил сотни миллионов рублей.

"Эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии, - заявил Путин.