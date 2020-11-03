Рогозин ответил на критику Путина

03 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин ответил на критику Путина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на критику главы государства Владимира Путина, который раскритиковал госкорпорацию и поручил объяснить задержку утверждения программ по разработке сверхтяжелой ракеты-носителя, проекту "Сфера" и дальнейшему развитию системы ГЛОНАСС.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года. Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В. В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты",— написал директор "Роскосмоса" на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Путину явно доложили о недавнем конфликте Дмитрия Рогозина и Минфина, когда глава Роскосмоса начал упрекать ведомство Силуанова в недостаточном финансировании, а ведомство Силуанова ответило, что Роскосмос в текущем году не освоил сотни миллионов рублей.

"Эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии, - заявил Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рогозин ответил на критику Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, Рогозин, Роскосмос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.11.2020 16:01 Мск "Прошу доложить, в чём причины такой задержки": Роскосмосу досталось от Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети