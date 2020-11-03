03 Ноября 2020
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Происшествия За рубежом
(2018) | Фото: AP Photo/Ronald Zak

В результате теракта в Вене погибли два человека

Правоохранительные органы австрийского города Вена сообщили о двух погибших в результате атаки террористов на город.

Среди них — один из нападавших. По словам мэра, пострадали как минимум 15 человек. По предварительным данным, задержано четверо террористов. По данным МВД Австрии, продолжаются поиски нападавших, которые хорошо вооружены.

Известно, что террористы открыли стрельбу в шести местах. Местные СМИ сообщали также о захвате заложников в ресторане и в отеле, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой. По предварительной информации, один из нападавших ликвидирован, ведутся поиски второго.

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В результате теракта в Вене погибли два человека

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Теги: Вена, терроризм, атака



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