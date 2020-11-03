Российское правительство отказывается верить в падение цен на нефть до $10 за баррель

Россия не видит рисков падения цены на нефть до $10 за баррель, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он считает, что "все вернется к нормальному уровню". "Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", — сказал Сорокин.

По его словам, Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене $40–50 за баррель, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 ноября цена нефти марки Brent на Лондонской бирже опускалась до $35,76 за баррель. Однако уже 2 ноября ближайший фьючерс на Brent поднялся на 1,51%, до $38,4 за баррель.

Тем временем, согласно докладу Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) World Oil Outlook, в странах с развитой экономикой ожидается значительное снижение потребления нефти. Это скажется на стоимости Brent.