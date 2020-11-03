03 Ноября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Назван неожиданный положительный эффект эпидемии COVID-19

Стало известно о положительном и негативном влиянии эпидемии COVID-19 на окружающую среду.

Как сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов коронавирус положительно сказался на отношении жителей России к экологии. Так, россияне стали больше стремиться за город и реже ездить на автомобилях.

Однако эколог рассказал и о вреде от коронавируса. Так, появилось большое количество использованных защитных масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых пакетов, пишут "Известия".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал помогать регионам, у которых не хватает средств на обеспечение больных коронавирусом всем необходимым.

В ходе совещания премьер-министр рассказал о некоторых вариантах помощи, которое окажет правительство. Так, власти продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств ещё на год.

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Назван неожиданный положительный эффект эпидемии COVID-19

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Теги: коронавирус, пневмония, экология



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