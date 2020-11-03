03 Ноября 2020
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Происшествия За рубежом
(2018) | Фото: AP Photo/Ronald Zak

Атака террористов в Вене: есть жертвы

Неизвестные захватили в заложники посетителей одного из ресторанов в Вене.

Речь идет о заведении Akakiko. Количество людей, удерживаемых преступниками, пока неизвестно.

Кроме того, неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой. По предварительной информации, один из нападавших ликвидирован, ведутся поиски второго. По данным полиции, жертвами нападения могли стать семь человек. В МВД Австрии говорят, что нападение может быть терактом, сообщает Lenta.ru.

Власти призвали жителей города и туристов покинуть улицы.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина ворвался в христианскую церковь и убил троих прихожан. Его удалось задержать. Перед задержанием он выкрикивал "Аллах Акбар", правоохранительные органы считают, что он является религиозным фанатиком.

В ночь на 30 октября в Татарстане 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции. Он ранил одного из полицейских ножом и был застрелен. Юноша выкрикивал "Аллах Акбар".

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Атака террористов в Вене: есть жертвы

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Теги: Вена, терроризм, атака



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